Звезда Playboy Даша Астафьева полностью обнажилась на фото и всколыхнула сеть

Фотографии обнаженной звезды собрали тысячи "лайков".

#photo @nickyashika #light @anton_shatohin #hairstyle @sv_atelier @serg.vorontsov #mua @mogila_tatiana #muaassistant @mariya_akatova #agent @anna_gurban Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Апр 2018 в 6:53 PDT

Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила в сеть новую порцию откровенных фотографий. На одном из фото певица обнажилась полностью.

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Модель продемонстрировала идеальную фигуру. Снимки набрали тысячи "лайков" и множество комментариев: "Так красиво - шедевр!", "Какое красивое фото", "Какая изящная нежность".

Напомним, ранее известная украинская певица, бывшая солистка группы "Nikita" и секс-символ Даша Астафьева впечатлила поклонников откровенным фото в кружевном белье.