Звезда Playboy Даша Астафьева полностью обнажилась на фото и всколыхнула сеть

10:57, 27 апреля 2018
Общество
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Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила в сеть новую порцию откровенных фотографий. На одном из фото певица обнажилась полностью. 

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Модель продемонстрировала идеальную фигуру. Снимки набрали тысячи "лайков" и множество комментариев: "Так красиво - шедевр!", "Какое красивое фото", "Какая изящная нежность".

Напомним, ранее известная украинская певица, бывшая солистка группы "Nikita" и секс-символ Даша Астафьева впечатлила поклонников откровенным фото в кружевном белье.

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Теги: #Даша Астафьева