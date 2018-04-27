Звезда Playboy Даша Астафьева полностью обнажилась на фото и всколыхнула сеть
10:57, 27 апреля 2018Общество
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Фотографии обнаженной звезды собрали тысячи "лайков".
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Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила в сеть новую порцию откровенных фотографий. На одном из фото певица обнажилась полностью.
Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
Модель продемонстрировала идеальную фигуру. Снимки набрали тысячи "лайков" и множество комментариев: "Так красиво - шедевр!", "Какое красивое фото", "Какая изящная нежность".
Напомним, ранее известная украинская певица, бывшая солистка группы "Nikita" и секс-символ Даша Астафьева впечатлила поклонников откровенным фото в кружевном белье.
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