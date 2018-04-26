Группа «1+1 медиа» получила рекордные 43 награды премии «Телетриумф»

18:06, 26 апреля 2018
Общество
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Ведущая «ТСН.Тиждень» Алла Мазур получила свою восьмую статуэтку «Телетриумф», одержав первенство в номинации «Ведущий/ведущая информационно-аналитической программы».

Первый в Украине «Музей новостей», приуроченный к 20-летию ТСН одержал победу в номинации «Промокaмпания 360». В частности, победителем в номинации «Национальная информационная/новостная программа» стал «ТСН», а в номинации «Информационно-аналитическая программа» - «ТСН.Тиждень».

Лучшей развлекательной детской программой стал проект канала ПЛЮСПЛЮС «Світ чекає на відкриття», а развлекательной lifestyle-программой - «ЛавЛавCar» канала ТЕТ.

Свою первую награду получили Руслан Сеничкин, ведущий «Cніданок з 1+1», Игорь Цыганик, ведущий «Профутбол» на 2+2 и Александр Дубинский, ведущий программы «Гроші».

Также в очередной раз «Телетриумф» были вручены ведущим канала 1+1 Натальи Мосейчук, Юрию Горбунову.

Проекты студии «Квартал 95», выходящие в эфире канала «1+1», были признаны лучшими в 6 номинациях. Кроме того, свой первый «Телетриумф» получила Катерина Осадчая, ведущая программы «Светская жизнь» в номинации «Интервьюер». 

Полный список наград 1 + 1 медиа на премии «Телетрумф 2018»:

  1. Ранкова/денна інформаційно-розважальна програма: «Сніданок з 1+1».
  2. Ведучий/ведуча ранкової /денної інформаційно-розважальної програми: Руслан Сенічкін, «Сніданок з 1+1»
  3. Тематична розважальна програма формату lifestyle: «ЛавЛавCar», канал ТЕТ
  4. Музична програма/концерт/церемонія: Телеверсія Live Show MONATIK "Vitamin D" каналу 1+1
  5. Режисер-постановник розважальної програми-шоу, гумористичної програми, музичної програми, концерту, церемонії: Андрій Музика, «Танці з зірками»
  6. Розважальна програма для дітей та підлітків: «Світ чекає на відкриття», канал «ПЛЮСЛЮС»
  7. Режисер-постановник ранкової/денної програми: Дар’я Качковська, «Сніданок з 1+1»
  8. Музичне оформлення, саунддизайн фільму, серіалу, програми: «Слуга народу. Від любові до імпічменту», студія «Квартал 95»
  9. Художник-постановник шоу, концерту, церемонії: Володимир Кошовий, «Голос країни»
  10. Спортивна програма/шоу: «ПроФутбол»
  11. Ведучий/ведуча спортивної програми: Ігор Циганик, «Профутбол»
  12. Промокампанія 360 (ефір та інші медіа): «Музей новин», присвячений до 20-річчя ТСН
  13. Дизайн програми: «Діти перемоги»
  14. Інновації у виробництві відеоконтенту 360, VR, AR тощо: «Моя країна. Прекрасна і незалежна»
  15. Дизайн студії ТВ-програми/шоу: «Вечірній Київ», студія «Квартал 95»
  16. Режисер промо-ролика/ID каналу/програми тощо: Олексій Ігнатьєв, «1+1. Святкуймо разом»
  17. Національна інформаційна/новинна програма: «ТСН»
  18. Інформаційно-аналітична програма: «ТСН. Тиждень»
  19. Програма журналістських розслідувань: «Гроші»
  20. Ведучий/ведуча інформаційної програми (національний ефір): Наталія Мосейчук, ТСН
  21. Ведучий/ведуча інформаційно-аналітичної програми: Алла Мазур, «ТСН. Тиждень», канал «1+1»
  22. Ведучий/ведуча програми журналістських розслідувань: Олександр Дубінський,  «Гроші»
  23. Документальний фільм/серіал/проект: «Україна  повернення своєї історії 2».
  24. Продюсер/продюсерська група документального фільму, серіалу, проекту: Акім Галімов, «Україна. Повернення своєї історії 2»
  25. Репортаж (національний ефір): «Репортаж Висота», ТСН
  26. Репортер (національний ефір): Олександр Загородний, репортаж «Бій у про зоні», ТСН
  27. Інтерв’юер: Катерина Осадча, «Світське життя з Катериною Осадчою»
  28. Акторка телевізійного фільму/серіалу: Олена Кравець, «Слуга народу. Від любові до імпічменту», студія «Квартал 95».
  29. Режисер документального фільму/серіалу/проекту: Сергій Сотніченко, «Діти перемоги»
  30. Сценарист/сценарна група телевізійного фільму/серіалу: «Слуга народу. Від любові до імпічменту»
  31. Оператор телефільму/міні-серіалу (до 4 серій): Ігор Іванов, «Століття Якова»
  32. Оператор документального фільму/серіалу/проекту: Віталій Панасюк, «Діти перемоги»
  33. Художник-постановник фільму/серіалу: Сергій Бржестовський, «Століття Якова»
  34. Художник з костюмів/стиліст: Ольга Слонь, «Танці з зірками»
  35. Телевізійний фільм/міні-серіал (до 4 серій): «Століття Якова»
  36. Телевізійний серіал (17 серій і більше): «Слуга народу. Від любові до імпічменту»
  37. Докудрама, скриптед-реаліті: «Діти перемоги»
  38. Український формат – серіал: «Слуга народу. Від любові до імпічменту», студія «Квартал 95»
  39. Ведуча/ведучий розважального форматного шоу: Юрій Горбунов, «Танці з зірками»
  40. Продюсер/продюсерська група телевізійного фільму, серіалу, докудрами, скриптед-реаліті: Володимир Зеленський, Борис Шефір, Андрій Яковлев, Сергій Шефір, Олексій Кірющенко, «Слуга народу. Від любові до імпічменту»
  41. Продюсер/продюсерська група телепрограми: Олександр Ткаченко, Ольга Слісаренко, Вікторія Лєзіна, Володимир Завадюк, Марина Грицуляк, «Танці з зірками»
  42. Розважальне форматне шоу: «Танці з зірками»
  43. Краща гумористична програма/шоу: «Вечірній квартал»
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