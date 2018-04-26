Умер украинский писатель и преподаватель

Иванюк - один из возродителей Киево-Могилянской академии.

В ночь на 26 апреля ушел из жизни преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк, известный под псевдонимом Сергей Оксеник.

Об этом на его странице в Facebook сообщили друзья и знакомые. Иванюк - один из возродителей Национального университета "Киево-Могилянская академия", доцент кафедры литературознавства.

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В 1992 году, после открытия Киево-Могилянки, стал деканом гуманитарных наук, а с 1994 до 2000 года был ректором учебного заведения.

Иванюк начал публиковать рассказы для детей в 1980-х годах. В 2004 году вышла первая книга приключенческо-фантастического романа "Лесом, небом, водой" под названием "Лысый". В 2005 году вышло второе издание этой книги. А в 2007 — вторая книга романа, которая называется "Леля".

Как сообщал УНИАН, 25 апреля скончался народный и заслуженный артист Украины, известный актер театра и кино Олег Треповский.