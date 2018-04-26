"Первый раз": DZIDZIO обнажился ради своего откровенного фильма - пикантный ролик появился в сети (видео)
Команда DZIDZIO начала работу над созданием новой комедии. Авторство идеи принадлежит самому Дзидзю. Комедия никого не оставит равнодушным, потому что тема - уникальная и такая, которой еще никогда не было в фильмах Михаила Хомы (Дзидзя).
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В фильме "DZIDZIO первый раз" главный герой Дзидзьо, в душе – большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему.
На этот раз ни самая лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело Дзидзьо должен решить впервые и очень осторожно. Фильм "DZIDZIO первый раз" выйдет в украинский прокат 25 октября 2018 года.