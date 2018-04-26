"Первый раз": DZIDZIO обнажился ради своего откровенного фильма - пикантный ролик появился в сети (видео)

Новая лента Дзидзьо выйдет на широкие экраны 25 октября этого года.

Команда DZIDZIO начала работу над созданием новой комедии. Авторство идеи принадлежит самому Дзидзю. Комедия никого не оставит равнодушным, потому что тема - уникальная и такая, которой еще никогда не было в фильмах Михаила Хомы (Дзидзя).

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В фильме "DZIDZIO первый раз" главный герой Дзидзьо, в душе – большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему.

На этот раз ни самая лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело Дзидзьо должен решить впервые и очень осторожно. Фильм "DZIDZIO первый раз" выйдет в украинский прокат 25 октября 2018 года.