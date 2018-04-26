Звезда "Ворониных" раскрыл подробности о своем состоянии после слухов о тяжелом заболевании

Одной из самых известных ролей Клюева стала роль ворчливого деда в популярном телесериале "Воронины"

Народный артист России Борис Клюев опроверг сообщения СМИ о том, что ему диагностировали тяжелое заболевание.

Об этом он заявил "Ленте.ру" в четверг, 26 апреля. "Что-то меня с утра сегодня все достали. Нет, все нормально", — подчеркнул Клюев.

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Ранее СМИ сообщали, что народный артист России Борис Клюев обратился в медицинский центр из-за проблем с легкими. Врачи якобы диагностировали у него тяжелое заболевание, ему предстоит долгое и сложное лечение.

Знаменитому советскому актеру Борису Клюеву 73 года. Одной из самых заметных его киноролей Бориса Клюева стала роль графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришелье в музыкальном телефильме "Д’Артаньян и три мушкетёра". Клюев также сыграл роль Майкрофта Холмса в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Одной из самых известных его ролей также стала роль ворчливого деда в популярном телесериале "Воронины". Он также исполнил роль Чернышова, отца Татьяны, капитана полиции в сериале "Физрук".