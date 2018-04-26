Российские силовики проводят обыски у крымских татар в аннексированном Крыму (видео)

Российские оккупанты ворвались с обысками в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения.

Российские силовики проводят обыски в домах крымских татар в Белогорске в аннексированном Крыму.

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Об этом сообщает председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

«Российские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Рэмзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Екрема Велиляева, Зере Велиляевой, а также к их взрослым детям, проживающим отдельно», – отметил Чубаров.

По его словам, одновременно обыски проводятся в других районах Крыма – в помещениях производственных баз и десятках фирменных магазинов ведущей фирмы по дистрибуции продуктов питания в Крыму «КрымОпт», принадлежащей братьям Велиляевым.

«Во всех местах проведения обысков сосредоточены значительные силы спецподразделений, оснащенных стрелковым оружием, установлено оцепление по периметру мест проведения обысков. Операцией руководят сотрудники ФСБ России. Из Крыма сообщают, что в Белогорске возле офиса «КрымОпта» собрались около 400 человек. В настоящее время и к другим местам проведения обысков прибывают крымские татары», – подчеркнул Чубаров.

Ранее координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров сообщил, что утром 26 апреля в Белогорске в Крымуроссийские силовики проводят обыски в магазинах торговой сети «Гузель», а также на фирме «КрымОпт».

На данный момент нет комментариев российских силовиков и подконтрольной Кремлю власти Крыма относительно ситуации. Обстоятельства выясняются.

Торговая сеть «Гузель» и фирма «КрымОпт» принадлежат бизнесмену и меценату Ресулу Велиляеву.