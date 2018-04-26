У звезды "Ворониных" и "Приключений Шерлока Холмса" Бориса Клюева диагностировали тяжелое заболевание

Знаменитому советскому актеру Борису Клюеву 73 года. Он известен по фильмам "Д’Артаньян и три мушкетёра", сериалам "Физрук" и "Воронины".

Народный артист России Борис Клюев обратился в медицинский центр из-за проблем с легкими. Врачи диагностировали у него тяжелое заболевание, ему предстоит долгое и сложное лечение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Читайте такжеУмер известный советский актер «Сдаваться не собираюсь», - прокомментировал ситуацию актер. Знаменитому советскому актеру Борису Клюеву 73 года. Одной из самых заметных его киноролей Бориса Клюева стала роль графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришелье в музыкальном телефильме "Д’Артаньян и три мушкетёра". Клюев также сыграл роль Майкрофта Холмса в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Одной из самых известных его ролей также стала роль ворчливого деда в популярном телесериале "Воронины". Он также исполнил роль Чернышова, отца Татьяны, капитана полиции в сериале "Физрук". Как сообщал УНИАН, умер народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский.

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