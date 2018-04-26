Умер известный советский актер

Зрителям он известен по фильмам "Ты не сирота", "Ташкент - город хлебный", а также 17-серийный телефильм "Огненные дороги".

Кинорежиссер и народный артист СССР Шухрат Аббасов скончался в Ташкенте на 88-м году жизни.

Об этом сообщили родные режиссера, передает агентство "РИА Новости".

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Аббасов родился 16 января 1931 года в Коканде на востоке Узбекистана. В 1954 году он закончил режиссерский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А. Н. Островского, а в 1958 году - Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме". В 1982-1986 годах он возглавлял киностудию "Узбекфильм", в разные годы работал заведующим кафедрой и преподавателем в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

Зрителям он известен по фильмам "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент - город хлебный", а также 17-серийный телефильм "Огненные дороги" о жизни и творчестве узбекского поэта Хамзы Хакимзаде Ниязи.

Как сообщал УНИАН, умер народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский.