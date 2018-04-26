Звезда фильма "Такси" приедет в оккупированный Крым на съемки

Съемки французской кинокартины "Краб" будут проходить в Ростове и оккупированной Ялте.

Французский актер Сами Насери, снимавшийся в фильме "Такси" и его продолжениях, сыграет главную роль в французской картине "Краб", съемки которой будут проходить в России и оккупированном Крыму.

Актер заявил, что он планирует позвать в фильм как французских актеров, так и российских, еще предстоит провести кастинг, передает ТАСС.

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В частности, в фильме сыграет Филипп Лелуш, Фредерик Дифенталь, с которым Насери сыграл в фильме "Такси". Также он пригласил в картину американского актера Джона Сэвэджа, который вошел в жюри Московского международного кинофестиваля. "Сейчас мы ищем российских актера и актрису, которая сыграет мою жену", - сказал Насери.

По его словам, съемки будут проходить в Ростове и оккупированной Ялте. Название фильма - "Краб". Как пояснил актер, на жаргоне это слово означает надзирателя в тюрьме.

Картину планируется закончить до зимы 2018 года. Прокатывать картину будет французская компания.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, известный по сериалу "Карточный домик" актер Питер фон Берг побывал в оккупированном Донецке.