Украинец Alekseev объяснил, почему решил представлять на Евровидении-2018 именно Беларусь

Певец отметил, что с Беларусью где "все по-семейному" происходит, у него особые отношения, "очень теплые".

Украинский певец Alekseev, который будет представлять Беларусь на Евровидении-2018, объяснил, почему он решил выступать именно за эту страну.

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Об этом он рассказал в интервью DW.com. «Песня "Пьяное солнце" действительно стала моим билетом на большую сцену и дала мне возможность выступать в разных странах. Я побывал с концертами в более чем 15 странах и уверен, что каждую я мог бы представить на "Евровидении". Но с Беларусью у меня особые отношения, очень теплые. Прием там всегда очень искренний, и там как-то, знаете, все по-семейному происходит», – сказал он.

Он также отметил, что в этом году он был удостоен награды "Певец года" «одной из ведущих музыкальных телекомпаний Беларуси». «Это очень приятно. Мне захотелось поблагодарить всей аудитории, всем моим зрителям и фанатам, которые поддерживают меня в Беларуси, а их очень много», – добавил Alekseev.