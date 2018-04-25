Настя Каменских поделилась "горячим" фото в мокром купальнике

Поклонники певицы как всегда рассыпались в комплиментах прекрасной фигуре артистки.

Настя Каменских снова порадовала поклонников горячим снимком.

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Фото, на котором артистка позирует в мокром полупрозрачном купальнике, было опубликовано в ее Instagram.

Поклонники певицы как всегда рассыпались в комплиментах прекрасной фигуре артистки, однако были и такие, которые раскритиковали ее за чрезмерную откровенность.

Всего за час снимок набрал 37 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, обнаженная Настя Каменских взорвала Instagram.