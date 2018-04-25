На Днепропетровщине реконструируют все опорные и основные школы

Реконструкция школ в Днепропетровской области подразумевает капитальный ремонт, после которого остаются лишь стены, все остальное перестраивается по современным технологиям

Юрий Голик, советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации, сообщил, что руководство области реконструирует все без исключения школы.

«Сегодня на селекторном совещании областей с Министерствами регионального развития и образования говорили о реконструкции школ. На видео, которое было показано всем руководителям министерств и областей, было пять школ, из них три из Днепропетровской области. Но это только начало», - заявил Голик.

Он напомнил, что реконструкция школ в Днепропетровской области подразумевает капитальный ремонт, после которого остаются лишь стены, все остальное перестраивается по современным технологиям с учетом энергосбережения, создания современных условий для обучения, а также условий для детей с ограниченными возможностями (инклюзивное обучение).

В своем Facebook советник продемонстрировал проект реконструкции одной из школ - в Божедаровске Криничанского района Днепропетровской области. Все работы будут завершены уже в следующем году.

По словам Голика, сейчас в Днепропетровской области реконструируются одновременно более 20 школ. За минувшие три года в области было отремонтировано 70 школ.

«Все это стало возможным в результате инициированной президентом Петром Порошенко децентрализации. Регионы получили достаточно средств и свободы действий, чтобы реализовать основные социально-экономические проекты в каждой области. Мы сделали упор дорогах, медицинских и образовательных учреждениях. Результаты нашей работы, как команды Порошенко, уже можно увидеть своими глазами», - отметил советник Днепропетровского губернатора.