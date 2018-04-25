На Днепропетровщине реконструируют все опорные и основные школы
Юрий Голик, советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации, сообщил, что руководство области реконструирует все без исключения школы.
«Сегодня на селекторном совещании областей с Министерствами регионального развития и образования говорили о реконструкции школ. На видео, которое было показано всем руководителям министерств и областей, было пять школ, из них три из Днепропетровской области. Но это только начало», - заявил Голик.
Он напомнил, что реконструкция школ в Днепропетровской области подразумевает капитальный ремонт, после которого остаются лишь стены, все остальное перестраивается по современным технологиям с учетом энергосбережения, создания современных условий для обучения, а также условий для детей с ограниченными возможностями (инклюзивное обучение).
В своем Facebook советник продемонстрировал проект реконструкции одной из школ - в Божедаровске Криничанского района Днепропетровской области. Все работы будут завершены уже в следующем году.
По словам Голика, сейчас в Днепропетровской области реконструируются одновременно более 20 школ. За минувшие три года в области было отремонтировано 70 школ.
«Все это стало возможным в результате инициированной президентом Петром Порошенко децентрализации. Регионы получили достаточно средств и свободы действий, чтобы реализовать основные социально-экономические проекты в каждой области. Мы сделали упор дорогах, медицинских и образовательных учреждениях. Результаты нашей работы, как команды Порошенко, уже можно увидеть своими глазами», - отметил советник Днепропетровского губернатора.