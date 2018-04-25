Свечи и лепестки роз: Анастасия Приходько опубликовала пикантное фото в ванной
12:55, 25 апреля 2018Общество
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Фото Приходько сделала в ванной в окружении лепестков роз и свечей.
На пикантном фото видны обнаженные ноги певицы / Анастасия Приходько Instagram
Украинская певица Анастасия Приходько снова порадовала поклонников обнаженнным фото.
В своем Instagram певица выложила фотографию, на котором видно часть ее обнаженного тела. Фото Приходько сделала в ванной в окружении лепестков роз и свечей.
"А почему бы и нет", - коротко подписала снимок Анастасия.
На пикантном фото видны обнаженные ноги певицы.
Напомним, ранее Настя Приходько удивила поклонников обнаженнным селфи.
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