Свечи и лепестки роз: Анастасия Приходько опубликовала пикантное фото в ванной

12:55, 25 апреля 2018
Общество
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Анастасия Приходько Instagram

В своем Instagram певица выложила фотографию, на котором видно часть ее обнаженного тела. Фото Приходько сделала в ванной в окружении лепестков роз и свечей.

"А почему бы и нет", - коротко подписала снимок Анастасия.

На пикантном фото видны обнаженные ноги певицы.

Напомним, ранее Настя Приходько удивила поклонников обнаженнным селфи.

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Теги: #Приходько#Анастасия Приходько