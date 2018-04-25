Свечи и лепестки роз: Анастасия Приходько опубликовала пикантное фото в ванной

Фото Приходько сделала в ванной в окружении лепестков роз и свечей.

Украинская певица Анастасия Приходько снова порадовала поклонников обнаженнным фото.

В своем Instagram певица выложила фотографию, на котором видно часть ее обнаженного тела. Фото Приходько сделала в ванной в окружении лепестков роз и свечей.

"А почему бы и нет", - коротко подписала снимок Анастасия.

На пикантном фото видны обнаженные ноги певицы.

Напомним, ранее Настя Приходько удивила поклонников обнаженнным селфи.