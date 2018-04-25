Беременная Лобода показала фото в купальнике

10:36, 25 апреля 2018
Общество
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Лобода находится в США / фото instagram.com/lobodaofficial

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Снимки сделаны в США, где артистка готовится к родам. Они опубликованы в Instagram Лободы. "Солнце светит", - подписала кадры звезда.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская певица Светлана Лобода, которая ждет второго ребенка, показала свое времяпровождение перед родами

"Много времени - много мыслей", - подписала Лобода снимок, на котором она запечатлена на шезлонге.

sun is shining.

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

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Теги: #США#беременность#Светлана Лобода