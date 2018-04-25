Беременная Лобода показала фото в купальнике

Поклонники артистки восхитились ее снимком в купальнике.

Украинская певица Светлана Лобода, которая готовится во второй раз стать матерью, показала фото в купальнике.

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Снимки сделаны в США, где артистка готовится к родам. Они опубликованы в Instagram Лободы. "Солнце светит", - подписала кадры звезда.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская певица Светлана Лобода, которая ждет второго ребенка, показала свое времяпровождение перед родами.

"Много времени - много мыслей", - подписала Лобода снимок, на котором она запечатлена на шезлонге.