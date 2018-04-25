Американская супермодель полностью обнажилась и "взорвала" сеть (фото)

Ратаковски прикрылась на фото лишь рукой, ее поклонникам снимок очень понравился.

Американская супермодель Эмили Ратаковски восхитила своих поклонников очередным откровенным фото.

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Знаменитость опубликовала снимок в Instagram, на котором рукой прикрыла обнаженную грудь. "Нью-Йорк", - говорится в подписи под пикантным фото.

За сутки снимок собрал более 1,3 млн лайков и 8,5 тыс. комментариев. Подписчики супермодели восхитились ее фигурой и внешностью.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская певица Настя Каменских вновь порадовала поклонников, показав свои прелести. Звезда на своей странице в Instagram разместила видео, на котором она под водой в красном купальнике. Внимание в ролике привлекают грудь и ягодицы Каменских.