В Одессе обрушилась крыша дома, где Гоголь работал над вторым томом "Мертвых душ"

Власть планирует восстановить здание до начала туристического сезона.

В центре Одессы произошло обрушение крыши памятника архитектуры – дома, в котором жил писатель Николай Гоголь. Как сообщили УНИАН в мэрии, в результате обрушения части крыши сотни квадратных метров строения оказались под открытым небом. Специалисты неоднократно поднимали вопрос о состоянии указанного дома-памятника.

Читайте такжеВ центре Одессы обрушилась часть фасада и упала на авто

По словам начальника управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета Андрея Шелюгина, с 2002 года было несколько экспертных выводов по этому дому с целью определения его технического состояния. Также были даны соответствующие рекомендации владельцу здания – одному из ОСМД. «Дом постоянно ухудшался, и сегодня это действительно привело к таким вот печальным событиям, то есть разрушение несущей части крыши, которое повлекло за собой обрушение непосредственно и конструктивных элементов. Сегодня инспекционным отделом нашего управления проводятся обследования для того, чтобы установить ущерб, нанесенный объекту культурного наследия, и для того, чтобы определить объем первоочередных противоаварийных работ», – сказал Шелюгин.

Он отметил, что указанное строение находится на туристическом маршруте города. Поэтому будет приложен максимум усилий, чтобы «исправить ситуацию» до начала большого туристического сезона.

Из-за обрушения крыши рухнул потолок и деревянные перекрытия на втором этаже, уничтожен старинный декор.

Справка УНИАН. В Одессе дом №11 по улице Гоголя построен в 1846 году. Здание принадлежало родственнику писателя. Николай Гоголь жил в данном доме в 1850-1851 годах, когда работал над вторым томом «Мертвых душ».

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Одессы обвалился фасад 100-летнего жилого дома.