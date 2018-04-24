"Конфликтуйте ради результата и будьте подхалимом": оскандалившаяся Фреймут раздала новую порцию советов

Фреймут советует дружить "с нужными людьми" и никогда не делать чужую работу.

Кажется, у украинской телеведущей Ольги Фреймут есть советы на все случаи жизни. На это раз ведущая, чьи советы "для настоящей леди" украинцы высмеяли, поделилась порцией "лайфхаков" для успешного построения карьеры.

Советы опубликованы на ее странице в Facebook.

Тем, кто хочет добиться успеха, ведущая советует выбирать компанию своей мечты и в начале работать на репутацию, а не ради зарплаты. А вот когда уже станете "всезнающим мастером в своем деле", тогда можно и даже нужно требовать больше денег, ведь добровольно никто никому гонорар не повысит.

Читайте такжеОбозвали "конченой" и "рагулихой": известная украинская телеведущая прокомментировала скандал вокруг нее

Также звезда рекомендует на работе не интриговать и дружить "с нужными людьми".

"Даже если вы очень любите курить и оговаривать всех - не оговаривайте держитесь. Потому что потом все начнут дружить против вас. И скажут, что и Оля с Роздола большая сплетница, и вас уволят, а вам этого не надо", - отметила Фреймут.

"Попав в коллектив, смотрите, с кем больше считаются, кто пользуется авторитетом. И не стыдно в первые дни побыть подхалимом, это вам потом пригодится", - считает Фреймут.

Конфликтов, по мнению ведущей, бояться не надо, но для них должно быть веское основание.

"Но не просто конфликтуют, потому что у вас, простите, критические дни или вы уже пожилая женщина, и у вас климакс. Если вы конфликтуете, то обязательно это делайте ради результата. Кричите, высказывайтесь, но добивайтесь этого", - объяснила она.

Читайте также"Это просто дно": ведущая Фреймут вляпалась в очередной скандал - возле Рады раздавала котят кому попало (фото)

«Не засиживайтесь в декрете. Максимум полгода, а дальше просите, чтобы вам помогали сидеть с ребенком. Ведь если очень долго сидеть в декрете, три года или там пять, то вы потом вернетесь и не узнаете своих коллег, а они не узнают вас. уже все будут пользоваться другими духами и по-другому себя вести. Вы уже не сможете с ними быть на одной волне ", - предостерегла Фреймут.

Оля советует никогда не делать чужую работу, по крайней мере бесплатно, и обращаться к коллегам на "Вы".

"Когда вы обращаетесь на" ты ", вас легко куда-то послать, и вам легко послать других. А такая формальность сохранит ваши отношения в хорошем состоянии", - пообещала Фреймут.

Как сообщал УНИАН, украинскую телеведущую Ольгу Фреймут обвинили в том, что она опять устроила скандал своим критиканткам. Она приехала на работу к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото.

Позже ведущая заявила, что визит к хейтерам был в рамках ее новой программы, которая скоро появится. Она якобы решила посмотреть в лицо тем, кто о ней плохо пишет.