Лобода показала, как проводит время перед родами (фото)
13:43, 24 апреля 2018Общество
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Некоторых фанатов, как можно увидеть в комментариях, мучает вопрос, кто же является отцом будущего малыша Лободы.
Беременная Лобода показала новые фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая ждет второго ребенка, показала свое времяпровождение перед родами.
Соответствующие фото артистка, регулярно выступающая в России, разместила в своем Instagram.
"Много времени - много мыслей", - подписала Лобода снимок, на котором она запечатлена на шезлонге.
"Кофе.утро.ты.", - оставила загадочную подпись певица под следующим фото. Данный снимок поклонники артистки раскритиковали из-за того, что она пьет кофе во время беременности.
Как сообщал УНИАН, певица Светлана Лобода станет мамой во второй раз — сейчас она находится на восьмом месяце беременности. По информации СМИ, отцом будущего малыша является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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