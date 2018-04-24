Лобода показала, как проводит время перед родами (фото)

13:43, 24 апреля 2018
Общество
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Беременная Лобода показала новые фото / фото instagram.com/lobodaofficial

Соответствующие фото артистка, регулярно выступающая в России, разместила в своем Instagram.

"Много времени - много мыслей", - подписала Лобода снимок, на котором она запечатлена на шезлонге.

много времени- много мыслей...

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

"Кофе.утро.ты.", - оставила загадочную подпись певица под следующим фото. Данный снимок поклонники артистки раскритиковали из-за того, что она пьет кофе во время беременности.

кофе.утро.ты.

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Как сообщал УНИАН, певица Светлана Лобода станет мамой во второй раз — сейчас она находится на восьмом месяце беременности. По информации СМИ, отцом будущего малыша является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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Теги: #беременность#Светлана Лобода