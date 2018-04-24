Лобода показала, как проводит время перед родами (фото)

Некоторых фанатов, как можно увидеть в комментариях, мучает вопрос, кто же является отцом будущего малыша Лободы.

Украинская певица Светлана Лобода, которая ждет второго ребенка, показала свое времяпровождение перед родами.

Соответствующие фото артистка, регулярно выступающая в России, разместила в своем Instagram.

"Много времени - много мыслей", - подписала Лобода снимок, на котором она запечатлена на шезлонге.

"Кофе.утро.ты.", - оставила загадочную подпись певица под следующим фото. Данный снимок поклонники артистки раскритиковали из-за того, что она пьет кофе во время беременности.

кофе.утро.ты. Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 24 Кві 2018 р. о 12:06 PDT

Как сообщал УНИАН, певица Светлана Лобода станет мамой во второй раз — сейчас она находится на восьмом месяце беременности. По информации СМИ, отцом будущего малыша является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.