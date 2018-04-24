Европейские страны, Индия и острова: куда поедут отдыхать украинцы на майские праздники

Кроме европейских стран, украинцы выбирают экзотический отдых на майские праздники: едут в Индию или на острова - Маврикий или Мальдивы.

В Украине на майские праздники туристические потоки за границу выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказал в комментарии руководитель центра развития туризма в Украине Владимир Царук, пишет "НВ".

По словам эксперта, увеличение количества поездок за границу связано, в частности, с действием безвизового режима. Развивается индивидуальный туризм без привлечения туристических фирм, отметил Царук. Кроме европейских стран, украинцы выбирают экзотический отдых на майские праздники, говорит Царук. В частности, едут в Индию или на острова - Маврикий или Мальдивы. Однако такой отдых значительно дороже, чем традиционные маршруты. Так, недельный отдых в Италии обойдется минимум в 700-800 евро только за перелет и проживание. Тур на острова будет стоить дороже, чем тысячу евро, отметил Царук. По его мнению, на майские праздники авиалинии повышают цены.

Популярные курорты

Впрочем, наиболее популярными среди украинцев остаются Турция и Египет. О такой тенденции рассказал в комментарии НВ директор Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич. По его словам, если турист не требователен к месту отдыха, цена будет решающей. Рассказал Рудич и о факторах, которые больше всего влияют на стоимость путевок.

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По словам директора ассоциации турагентств, Турция и Египет одинаковые по уровню популярности и стоимости. Недельный отдых там будет стоить от 15 тысяч гривен на двоих. Среди тенденций украинского заграничного отдыха эксперт выделяет высокую популярность межсезонных путешествий. Ранее самым желанным периодом для туристических поездок было лето и праздники, а сейчас эта тенденция меняется. В праздничные дни отдых стоит дороже, констатировал Рудич.

Растет спрос на авторские туры, рассказала в комментарии НВ владелица туристической компании Вива-тур Елена Ена. В частности, автобусные туры в европейские города. На майские праздники популярными среди украинцев является Прага, Будапешт и Вена. По словам организатора таких туров, в праздничные дни туристы предпочитают поехать в ближние к Украине города.

“Многие хотят отдохнуть в эти четыре дня выходных на майские праздники без дополнительного отпуска. Будапешт, Вена - это недалеко. От Мукачево до Будапешта ехать три часа, до Вены – 6 часов, до Праги – 7-8 часов, не учитывая прохождение границы”, - рассказала владелец турфирмы.

Стоимость поездки Прага + Вена составляет чуть более 200 евро. Тур Будапешт + Вена обойдется в 140-160 евро, рассказала организатор автобусных путешествий. Стартовая цена на посещение Праги - 50 евро, но к ней добавляются другие расходы на страхование, туристические сборы и обязательные экскурсии.

Как сообщал УНИАН, украинцев скоро ждут дополнительные выходные. Кроме 28 и 29 апреля, они будут отдыхать и 30 числа и 1 мая.