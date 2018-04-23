На Львовщине простились с бойцом АТО, найденным мертвым в Польше (фото)

Кроме односельчан, на похороны Дениса Лучищака прибыли его друзья, ветераны АТО.

В Медвеже Дрогобычского района Львовской области попрощались с погибшим в Польше бойцом АТО Денисом Лучищаком.

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Он был призван на срочную военную службу осенью в 2013 году. Продолжил службу по контракту в зоне боевых действий на Востоке Украины в войсках противовоздушной обороны. Демобилизовался в 2016 году, пишет на своем сайте Дрогобычская РГА.

Известно, что Лучищак занимался волонтерской деятельностью: помогал детям, больным ДЦП и болезнь Дауна, в общественной организации "Надежда" в Дрогобыче. В марте этого года выехал на работу в Польшу, где трагически погиб 26 марта.

О нем хорошо отзываются и сотрудники польской фирмы DK Partner в г.Лодзь, где он работал.

Ранее сообщалось, что в Польше в лесу был найден мертвым 23-летний участник АТО Денис Лучищак. Он поехал в соседнюю страну, чтобы заработать на обучение своей младшей сестры.