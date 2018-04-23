"Увидел, с табуретки упал": новая порция голых снимков Даши Астафьевой взбудоражила сеть (фото)
16:21, 23 апреля 2018Общество
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Звезда продемонстрировала идеальную фигуру. Снимки в Instagram набрали десятки тысяч "лайков" и множество комментариев.
Даша Астафьева не перестает радовать своих поклонников в Instagram / скриншот
Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram порцию откровенных фотографий.
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Звезда продемонстрировала идеальную фигуру. Снимки набрали десятки тысяч "лайков" и множество комментариев:
"Хороша, Увидел твое фото и с табуретки упал, и так каждый раз… Что делать?"
"Папа ребёнка нес, и уронил"
"Вот и всё. Нет теперь спокойствия после такого фото"
"Как всегда, на высоте, просто делай этот стиль"
"Шедевр! И тело, и фото!"
"Картины писать только с такой Красотки! Идеальная и талантливая Женщина!"
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