"Увидел, с табуретки упал": новая порция голых снимков Даши Астафьевой взбудоражила сеть (фото)

16:21, 23 апреля 2018
Общество
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Даша Астафьева не перестает радовать своих поклонников в Instagram / скриншот

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Звезда продемонстрировала идеальную фигуру. Снимки набрали десятки тысяч "лайков" и множество комментариев:

"Хороша, Увидел твое фото и с табуретки упал, и так каждый раз… Что делать?"

"Папа ребёнка нес, и уронил"

"Вот и всё. Нет теперь спокойствия после такого фото"

"Как всегда, на высоте, просто делай этот стиль"

"Шедевр! И тело, и фото!"

"Картины писать только с такой Красотки! Идеальная и талантливая Женщина!"

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Теги: #Даша Астафьева