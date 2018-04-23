"Засветила" грудь и ягодицы: Настя Каменских похвасталась своими прелестями под водой (видео)
15:38, 23 апреля 2018Общество
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Много подписчиков восхваляют видео в комментариях, однако нашлись и недоброжелатели.
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Украинская певица Настя Каменских вновь порадовала поклонников, показав свои прелести.
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Звезда на своей странице в Instagram разместила видео, на котором она под водой в красном купальнике. Внимание в ролике привлекают грудь и ягодицы Каменских.
Ранее Настя Каменских порадовала поклонников горячим кадром. Фото, на котором артистка предстала полностью обнаженной, было опубликовано в ее Instagram.
"Обнаженная девушка", - подписала Каменских смелую фотографию.
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