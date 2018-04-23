"Засветила" грудь и ягодицы: Настя Каменских похвасталась своими прелестями под водой (видео)

Много подписчиков восхваляют видео в комментариях, однако нашлись и недоброжелатели.

💜❤️💚 Swim wear : @flirt_and_tan @nksport_for_you @nkblog #girl #water #underwater #vhs Сообщение, распространенный Настя Каменских (@kamenskux) 22 Апр 2018 г. в 9:18 PDT

Украинская певица Настя Каменских вновь порадовала поклонников, показав свои прелести.

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Звезда на своей странице в Instagram разместила видео, на котором она под водой в красном купальнике. Внимание в ролике привлекают грудь и ягодицы Каменских.

Ранее Настя Каменских порадовала поклонников горячим кадром. Фото, на котором артистка предстала полностью обнаженной, было опубликовано в ее Instagram.

"Обнаженная девушка", - подписала Каменских смелую фотографию.