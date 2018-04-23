В базу "Миротворца" угодили актрисы "Сватов" и звезда "Папиных дочек"

Причиной стало незаконное пересечение границы Крыма - через Россию и в обход украинского законодательства.

Звезда сериала «Папины дочки» Андрей Леонов и актрисы из «Сватов» - Олеся Железняк и Татьяна Кравченко попали в списки украинского сайта "миротворец".

Как отмечается на сайте "Миротворца", причиной стало незаконное пересечение границы Крыма - через Россию и в обход украинского законодательства.

«Среди них не оказалось... людей, которые бы не были против российской агрессии в отношении Украины. Все или явно поддержали ее, или своими действиями показали неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны», - говорится в сообщении на сайте.

Как сообщал УНИАН, базу сайта "Миротворец" пополнили актеры-близнецы из "Приключений Электроника".