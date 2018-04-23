Звездные тренеры и украинцы назвали фаворитов: кто прошел в финал популярного шоу "Голос країни" (видео)

Финалистов шоу "Голос країни" определили зрители путем телефонного и смс-голосования и тренеры команд, которые также смогли оценить выступления своих подопечных, разделив между ними 100% своего голоса.

Состоялся полуфинал восьмого сезона вокального шоу "Голос країни", в ходе которого определилась четверка финалистов. Читайте также"Голос країни-8": Зианджа прокомментировала проигрыш в шоу (видео) Так, по результатам голосов звездных тренеров и украинцев в финал вокального проекта прошли Андрей Рибарчук (команда Тины Кароль), Србуи Саргсян (команда Потапа), Анна Тринчер (команда Джамалы) и Алена Луценко (команда Бабкина). Финалистов определили зрители путем телефонного и смс-голосования и тренеры команд, которые также смогли оценить выступления своих подопечных, разделив между ними 100% своего голоса.

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