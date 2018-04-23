Евровидение-2018: первый участник от Украины оценил шансы Melovin в Португалии

Народный артист Украины Александр Пономарев не думает, что песня Melovin станет хитом Евровидения.

Конкурсная песня участника от Украины Melovin вряд ли станет хитом Евровидения, но стоит надеяться, что в Португалии обратят внимание на харизму и артистичность исполнителя.

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Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал народный артист и первый представитель Украины на конкурсе Александр Пономарев.

"Своеобразная очень песня, я не любитель таких. Не думаю, что это будет мегахит, но надеюсь, что его заметят, что заметят его образ, харизматичность, и пусть даст ему Бог хорошо спеть, не перенервничать", - отметил Пономарев.

Делать прогнозы певец не берется, по словам Пономарева, "Евровидение" - своеобразное непредсказуемое казино, козырем в котором является хит.

Александр Пономарев впервые представил Украину на конкурсе Евровидение в 2003 году, который проходил в Риге. С песней "Hasta La Vista, Baby" украинский артист занял 14 место из 26-ти.