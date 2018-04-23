Анастасия Приходько удивила голым селфи в ванной (фото)

Певица выложила фотографию, где позирует абсолютно голой.

Дорогие друзья, не могу даже ванну принять... Столько поздравлений я на свои юбилеи не получала как получаю сейчас в 31:)) Но буду продолжать читать дальше) Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 21 Апр 2018 в 1:36 PDT

Украинская певица Настя Приходько удивила поклонников обнаженнным фото.

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В своем Instagram певица выложила фотографию, где позирует абсолютно голой. Селфи Приходько сделала в ванной.

Приходько, поделилась она этой фотографией в честь дня своего рождения.

21 апреля звезде исполнился 31 год. Приходько уточила, что ей поступало так много поздравлений, что ей было некогда принять ванну.

Как сообщал УНИАН, Лобода заинтриговала поклонников загадочным снимком в Instagram.