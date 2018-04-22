Monatik впервые показал сыновей (фото)

Певец поделился с подписчиками радостью от исполнения своей давней мечты - он посетил с детьми Диснейленд.

Впервые я попал в #disneyland в 27 лет в #hongkong благодаря @emma.shymanovych и @p.shymanovych я обрёл мечту ,детям своим Disneyland показать !!!! За что буду всегда несказанно благодарен ! И хотя не в моих правилах постить фото #моих... но запечатлеть осуществление мечты - обязан !!! Запомнить этот миг навсегда! Ведь Инстаграм же для этого ?!) #InLoveWithParis #WithLoveInParis #Мои #ТеКтоДорожеВсего Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 21 Апр 2018 в 1:00 PDT

Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) впервые опубликовал фото своих маленьких сыновей.

Снимок артист разместил в своем Instagram.

Певец поделился с подписчиками радостью от исполнения своей давней мечты - он посетил с детьми Диснейленд.

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"Хотя не в моих правилах поститься фото моих... Но зафиксировать осуществление мечты - обязан! Запомнить этот момент навсегда! Ведь Instagram жеж для этого?", - подписал он фото.

Также артист добавил, что сам впервые побывал в Диснейленде в Гонконге, когда ему было 27 лет и с тех пор мечтал свозить в парк развлечений детей. На этот раз Монатик осуществил свою мечту в Париже.

Как сообщал УНИАН, ранее известный украинский певец, композитор и танцор Дмитрий Монатик, выступающий под сценическим именем Monatik, выступил за налаживание отношений с Россией.