Monatik впервые показал сыновей (фото)

15:02, 22 апреля 2018
Общество
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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) впервые опубликовал фото своих маленьких сыновей.

Снимок артист разместил в своем Instagram.

Певец поделился с подписчиками радостью от исполнения своей давней мечты - он посетил с детьми Диснейленд.

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"Хотя не в моих правилах поститься фото моих... Но зафиксировать осуществление мечты - обязан! Запомнить этот момент навсегда! Ведь Instagram жеж для этого?", - подписал он фото.

Также артист добавил, что сам впервые побывал в Диснейленде в Гонконге, когда ему было 27 лет и с тех пор мечтал свозить в парк развлечений детей. На этот раз Монатик осуществил свою мечту в Париже.

Как сообщал УНИАН, ранее известный украинский певец, композитор и танцор Дмитрий Монатик, выступающий под сценическим именем Monatik, выступил за налаживание отношений с Россией.

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Теги: #певец#Монатик