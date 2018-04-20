Лобода заинтриговала поклонников загадочным снимком в Instagram

Некоторые пользователи предположили, что вместе со Светланой на фото - Тилль Линдеманн.

Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников загадочным снимком. Артистка показала снимок с чьей-то ногой, заставив фанатов угадывать, кому она принадлежит.

Фото певица опубликовала в своем Instagram.

"Это мое?" - спросила она под фотографией.

Is it mine?😏 Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 19 Апр 2018 в 10:14 PDT

Пользователи начали гадать, с кем же сфотографировалась певица. Некоторые предположили, что вместе со Светланой на фото - Тилль Линдеманн. Многие согласились, что это не нога самой певицы, так как она находится на восьмом месяце беременности.

Напомним, ранее Лобода пришла на музыкальный фестиваль в футболке с изображением предполагаемого отца своего ребенка.