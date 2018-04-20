Лобода заинтриговала поклонников загадочным снимком в Instagram
10:33, 20 апреля 2018Общество
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Некоторые пользователи предположили, что вместе со Светланой на фото - Тилль Линдеманн.
Артистка опубликовала загадочный снимок / lobodaofficial Instagram
Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников загадочным снимком. Артистка показала снимок с чьей-то ногой, заставив фанатов угадывать, кому она принадлежит.
Фото певица опубликовала в своем Instagram.
"Это мое?" - спросила она под фотографией.
Пользователи начали гадать, с кем же сфотографировалась певица. Некоторые предположили, что вместе со Светланой на фото - Тилль Линдеманн. Многие согласились, что это не нога самой певицы, так как она находится на восьмом месяце беременности.
Напомним, ранее Лобода пришла на музыкальный фестиваль в футболке с изображением предполагаемого отца своего ребенка.
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