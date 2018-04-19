"Творила добро": Фреймут прокомментировала свою скандальную выходку с котятами под Радой

Фреймут также утверждает, что будет и дальше "помогать бездомным животным".

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что сегодня возле Верховной Рады она "творила добро" и отдавала котят из приюта "в добрые руки".

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Об этом сообщается на странице Фреймут в Facebook.

"Возле Верховной Рады творила добро. Котят из приюта отдавала в добрые руки. Из трех малышей жилище удалось найти одному, с пятнышком на носике. Спасибо господину Сергею, что приютили кроху", - говорится в сообщении.

По ее словам, отданный котенок сейчас находится в тепле, и ему уже выбирают имя.

Фреймут также утверждает, что будет и дальше "помогать бездомным животным" и добавила, что ждет "письма от волонтеров".

Напомним, сегодня, 19 апреля, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут пришла под Верховную Раду с корзиной маленьких котят, которых раздавала всем депутатам подряд.

"Она впихала в руки абсолютно незнакомым людям и преспокойно отваливала дальше. Один мужик взял котенка, как кулечек с мусором, и с отвращением понес куда-то. Их же преспокойно могут выбросить прямо там!", - выразила возмущение очевидица события.