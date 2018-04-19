"Исчез Петросян и вызволил десятки миллионов": Притула рассказал, как языковые квоты оживили отечественный юмор

По словам шоумена, языковые квоты вызвали бум в производстве отечественных сериалов и во "всей сфере юмора".

Украинский шоумен Сергей Притула рассказал, что "осознанное украиноязычие" позволило команде юмористов занять еще одну востребованную сегодня нишу. Это перевод на украинский сериалов, сценарии которых написаны на русском.

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"Дело в том, что, согласно новому законодательству, 75% контента на телевидении должно выходить на государственном языке. Это и вызвало бум в производстве отечественных сериалов. И тут оказалось, что сценаристов, способных расписывать диалоги на хорошем украинском, в стране немного. Весь рынок был заточен на работу на Россию", - объясняет Притула.

Писать сценарии для РФ было намного выгоднее, чем для Украины, это были совсем другие деньги. В результате за прошлый год команда шоумена адаптировала 110 эпизодов для трех сериалов. В целом он констатирует оживление не только в отечественном сериальном производстве, но и во всей сфере юмора в целом. И тут же объясняет, почему так произошло: "с украинского рынка исчез условный Петросян".

"Смех-смехом, но ушел огромный игрок, который вывозил с этого рынка десятки миллионов долларов ежегодно. Это такой себе обобщенный образ российского юмориста: петросян-галкин-дроботенко-команды КВН-московского Comedy Club. Когда все эти люди исчезли с украинских концертных площадок, вакуум начали заполнять отечественные юморист", - говорит ведущий.

Полное интервью с Сергеем Притулой читайте в свежем номере журнала "Новое время".