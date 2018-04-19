Лобода засыпала Instagram снимками своей пышной груди (фото)
13:34, 19 апреля 2018Общество
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Певица продолжает радовать своих поклонников в Instagram соблазнительными снимками.
Лобода радует своих поклонников свежими фото в Инстаграм / скриншот
Светлана Лобода, которая временно переехала в США, не только готовится к рождению второго ребенка.
Артистка призналась, что продолжает активную работу над альбомом и записывает музыкальные новинки для своих поклонников, отмечает lux.fm.
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Недавно звезда посетила популярный яркий фестиваль Coachella, а затем "засыпала" свой Instagram соблазнительными фото роскошного декольте.
Лобода, которая на фестивале появилась в футболке с изображением Тилля Линдеманна, чем подогрела слухи об отце своего ребенка, опубликовала новое фото с обручальным кольцом. А под одним из других оставила комментарий "waiting for you" (жду тебя).
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