Лобода засыпала Instagram снимками своей пышной груди (фото)

13:34, 19 апреля 2018
Общество
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Лобода радует своих поклонников свежими фото в Инстаграм / скриншот

Артистка призналась, что продолжает активную работу над альбомом и записывает музыкальные новинки для своих поклонников, отмечает lux.fm.

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Недавно звезда посетила популярный яркий фестиваль Coachella, а затем "засыпала" свой Instagram соблазнительными фото роскошного декольте.

Лобода, которая на фестивале появилась в футболке с изображением Тилля Линдеманна, чем подогрела слухи об отце своего ребенка, опубликовала новое фото с обручальным кольцом. А под одним из других оставила комментарий "waiting for you" (жду тебя).

#Coachella 🤷‍♀️

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waiting for you

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Теги: #Светлана Лобода