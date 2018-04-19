Список номинантов на российскую премию заполонили украинские исполнители

На премию "МузТВ" в категории "Лучшая исполнительница" номинированы сразу четыре украинки.

Российская премия "МузТВ", считающаяся одной из наиболее престижных музыкальных премий в России, объявила своих номинантов. Украинские исполнители представлены почти во всех номинациях.

Об этом сообщает "Hello.Россия".

Так, в категории "Лучшая исполнительница" номинированы сразу четыре украинки - Светлана Лобода, Ани Лорак, Елка и Вера Брежнева. При этом Лорак и российский рэпер Мот с песней "Сопрано" посоревнуются за премию в категории "Лучший дуэт". Также Клип Ани Лорак на песню "Новый бывший" может стать лучшим видео в России.

За звание лучшего исполнителя будут сражаться Alekseev и Дмитрий Монатик (MONATIK).

Кроме того, в номинации "Прорыв года" попробует победить украинская певица Настя Каменских (NK) и украинский исполнитель T-Fest.

За звание "Лучшая поп-группа" поборется украинский дуэт "Время и Стекло" и украинская поп-группа «Artik & Asti». Кроме того, на победу в номинации "Лучший альбом" претендуют Светлана Лобода (LOBODA) - H2Lo и "Время и Стекло" - "Обратный Отсчет".

Макс Барских с клипом "Моя любовь" попробует победить в номинации "Лучшее мужское видео".

Вручение статуэток состоится 8 июня в Москве.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Светлана Лобода получила премию "Лучшая исполнительница" в российском рейтинге "Топ Хит", победив своих соперниц Ольгу Бузову и Ани Лорак.