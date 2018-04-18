"Клей, бензин, грибы, экстази, героин": российская певица рассказала, какие наркотики испытала на себе
Певица Глюк'oZa призналась, что в начале карьеры употребляла наркотики вместе с друзьями. Об этом она рассказала в интервью каналу Super.
"Я прибегала к наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино", – объяснила певица.
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Глюк'oZa призналась, что попробовала все психотропные вещества, которые существуют.
"Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики – экстази. Я пробовала героин несколько раз, но потом прекратила, потому что видела, как погибают люди", – рассказала она.
Как отметила певица, в подъезде ее дома "употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали".
Глюк'oZa вспомнила ситуацию, когда под воздействием галлюциногенных грибов она "целовала машину часов пять".