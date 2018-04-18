"Клей, бензин, грибы, экстази, героин": российская певица рассказала, какие наркотики испытала на себе

15:09, 18 апреля 2018
Общество
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Певица употребляла наркотики с 12 лет / пресс-служба

"Я прибегала к наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино", – объяснила певица.

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Глюк'oZa призналась, что попробовала все психотропные вещества, которые существуют.

"Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики – экстази. Я пробовала героин несколько раз, но потом прекратила, потому что видела, как погибают люди", – рассказала она.

Как отметила певица, в подъезде ее дома "употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали".

Глюк'oZa вспомнила ситуацию, когда под воздействием галлюциногенных грибов она "целовала машину часов пять".

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Теги: #наркотики#певица