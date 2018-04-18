У Сашка Лирника украли лиру (фото)
14:10, 18 апреля 2018Общество
468
Писатель опубликовал в соцсети фото своей лиры.
Лирник показал, как выглядит его лира / скриншот
Украинский писатель Сашко Лирник заявил о краже своей лиры. Сообщение о краже инструмента он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Ну что ж. Настоло время. У меня украли мою лиру. Может кто увидит, то скажите. Прошу распространить", - написал Лирник.
Он также опубликовал в комментариях фото своей лиры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter