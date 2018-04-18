У Сашка Лирника украли лиру (фото)

Писатель опубликовал в соцсети фото своей лиры.

Украинский писатель Сашко Лирник заявил о краже своей лиры. Сообщение о краже инструмента он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Ну что ж. Настоло время. У меня украли мою лиру. Может кто увидит, то скажите. Прошу распространить", - написал Лирник.

Он также опубликовал в комментариях фото своей лиры.