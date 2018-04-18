У Сашка Лирника украли лиру (фото)

14:10, 18 апреля 2018
Общество
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Лирник показал, как выглядит его лира / скриншот

"Ну что ж. Настоло время. У меня украли мою лиру. Может кто увидит, то скажите. Прошу распространить", - написал Лирник.

Он также опубликовал в комментариях фото своей лиры.

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Теги: #писатель#лира#ведущий