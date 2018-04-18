"Разочарования начались еще на Майдане": лидер "Тартак" высказался о ситуации в Украине

Россия использует любую возможность навредить Украине, поэтому конфликт неизбежен.

События в Украине развиваются уже по привычному спиральному пути, в свою очередь, Россия продолжает использовать каждую возможность навредить.

Такое мнение высказал музыкант и активный участник двух Майданов Сашко Положинский, передает "Лайм".

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«Мои разочарования начались еще на Майдане. Я уже в какой-то момент понял, что все идет не туда. В начале у меня еще была надежда, что нам удастся переломить ситуацию, собрать критическую массу активных людей, чтобы направить Майдан несколько в другое русло. Но тогда я понял, что мне это не удается, что пока я не вижу людей, которые могли бы помочь мне это сделать или к которым я бы мог присоединиться, чтобы это сделать», - говорит артист.

Певец добавил, что открытый конфликт с Россией - исторически неизбежен для нашей Украины. Ведь страна-агрессор не давала нашему государству покоя с момента своего образования.