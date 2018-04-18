Более 7 миллионов просмотров: Макс Барских показал, как экранизировали его хит "Сделай громче" в Киевском метро (видео)

12:38, 18 апреля 2018
Общество
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Режиссером видео "Сделай громче" стал продюсер Алан Бадоев. Клип призывает не бояться менять свою жизнь на 180 градусов, идти навстречу себе и никого не слушать. 

Видео снимали три ночи и один день на Олимпийском стадионе, в Доме кино, во дворе школы, на крыше многоэтажки, в квартире и в депо столичного метрополитена.

Вагон метро художники полностью изменили - добавили красок и обклеили его лимонным цветом. 94 актера и 48 человек съемочной группы четыре месяца работали над созданием этого клипа.

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