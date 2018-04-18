Более 7 миллионов просмотров: Макс Барских показал, как экранизировали его хит "Сделай громче" в Киевском метро (видео)

Режиссером видео "Сделай громче" стал продюсер Алан Бадоев. Клип призывает не бояться менять свою жизнь на 180 градусов, идти навстречу себе и никого не слушать.

Клип Макса Барских на трек "Сделай громче" идет на рекорд. За неделю видеоработа набрала семь миллионов просмотров. Тысячи людей уже даже сняли пародии на популярный клип. На днях артист опубликовал бэкстейдж съемок видео, которое создавалось в киевском метро.

Режиссером видео "Сделай громче" стал продюсер Алан Бадоев. Клип призывает не бояться менять свою жизнь на 180 градусов, идти навстречу себе и никого не слушать.

Видео снимали три ночи и один день на Олимпийском стадионе, в Доме кино, во дворе школы, на крыше многоэтажки, в квартире и в депо столичного метрополитена.

Вагон метро художники полностью изменили - добавили красок и обклеили его лимонным цветом. 94 актера и 48 человек съемочной группы четыре месяца работали над созданием этого клипа.