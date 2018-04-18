"Потекла текила": украинская певица Alyosha разделась для нового горячего клипа (видео)

Звезда позирует перед камерой, игриво прикрыв грудь руками. Для клипа певица одела только трусы телесного цвета, которые едва видны.

Украинская певица Alyosha представила новую песню под названием "Текила". Неожиданно для поклонников звезда обнажилась в lyric-video композиции.

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Пикантные кадры появились на YouTube-канале певицы. В новом ролике Alyosha предстает перед зрителями в нежном и одновременно сексуальной образе. Звезда позирует перед камерой, игриво прикрыв грудь руками. Для клипа певица одела только трусы телесного цвета, которые едва видны.

Темные цвета и частичное освещение добавили пикантности откровенному образау Alyosha, которая соблазнительно изгибается и нежно касается своего тела.

"Пусть зазвучит музыка, разбудит чувства и плечи обнимет тот, кто пробуждает ураганы внутри. И станут ненужными ни магия, ни чар-зелье. только мелодия тела и страсть, чистая, как горячая текила" - прокомментировала видео Alyosha.

Известно, что звезда вскоре начнет работу над главным клипом к песне "Текила".