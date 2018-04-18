"Потекла текила": украинская певица Alyosha разделась для нового горячего клипа (видео)
Украинская певица Alyosha представила новую песню под названием "Текила". Неожиданно для поклонников звезда обнажилась в lyric-video композиции.
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Пикантные кадры появились на YouTube-канале певицы. В новом ролике Alyosha предстает перед зрителями в нежном и одновременно сексуальной образе. Звезда позирует перед камерой, игриво прикрыв грудь руками. Для клипа певица одела только трусы телесного цвета, которые едва видны.
Темные цвета и частичное освещение добавили пикантности откровенному образау Alyosha, которая соблазнительно изгибается и нежно касается своего тела.
"Пусть зазвучит музыка, разбудит чувства и плечи обнимет тот, кто пробуждает ураганы внутри. И станут ненужными ни магия, ни чар-зелье. только мелодия тела и страсть, чистая, как горячая текила" - прокомментировала видео Alyosha.
Известно, что звезда вскоре начнет работу над главным клипом к песне "Текила".