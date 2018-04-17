Концертный директор Ротару рассказал, сколько ей платят за выступления перед российскими олигархами

В России Софии Ротару платят 30 тысяч евро за три песни.

Народная артистка Украины София Ротару недостатка в доходах, несмотря на отсутствие гастрольных туров, не испытывает.

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Об этом рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров. По его словам, 70-летняя София Михайловна хорошо зарабатывает на корпоративах, передает "Собеседник".

"Заказчиков у певицы меньше не стало! Мы никогда не хвастались, что у нас по 20 корпоративов на месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений на месяц есть. Плюс София Михайловна принимает участие в различных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25-30 тысяч евро за две-три песни", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее 70-летняя Ротару похвасталась роскошным загаром.