Концертный директор Ротару рассказал, сколько ей платят за выступления перед российскими олигархами
21:13, 17 апреля 2018Общество
1468
В России Софии Ротару платят 30 тысяч евро за три песни.
70-летняя София Михайловна зарабатывает на корпоративах / www.peoples.ru
Народная артистка Украины София Ротару недостатка в доходах, несмотря на отсутствие гастрольных туров, не испытывает.
Читайте такжеРотару с невесткой и внучкой-моделью снялась для обложки журнала (фото)
Об этом рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров. По его словам, 70-летняя София Михайловна хорошо зарабатывает на корпоративах, передает "Собеседник".
"Заказчиков у певицы меньше не стало! Мы никогда не хвастались, что у нас по 20 корпоративов на месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений на месяц есть. Плюс София Михайловна принимает участие в различных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25-30 тысяч евро за две-три песни", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, ранее 70-летняя Ротару похвасталась роскошным загаром.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter