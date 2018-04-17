Лобода пришла на музыкальный фестиваль в футболке с изображением предполагаемого отца своего ребенка

Певица явилась на один из самых известных музыкальных фестивалей мира - Coachella, который проводят в Лос-Анджелесе, в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein.

Опальная певица Светлана Лобода подогрела слухи о своей беременности от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein ("Рамштайн") Тилля Линдеманна.

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Певица явилась на один из самых известных музыкальных фестивалей мира - Coachella, который проводят в Лос-Анджелесе, в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein, сообщает Telegram-канал Super.

Фото певицы было сделано в VIP-секторе, где также находились Джастин Бибер, Кайли Дженнер, Рианна, Ферджи и прочие мировые знаменитости. Все они наслаждались главным событием первого уикенда "бейчеллы" — эффектным шоу от Beyonce.

Как сообщал УНИАН, певица Светлана Лобода станет мамой во второй раз — сейчас она находится на восьмом месяце беременности. По информации СМИ, отцом будущего малыша является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.