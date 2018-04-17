Элитный алкоголь и экзотические фрукты: СМИ узнали, какие цены в депутатской гостинице «Киев» (видео)

Парламентарии жалуются, что вынуждены питаться в столовой Рады.

Элитный алкоголь и экзотические фрукты. Руководство государственного отеля «Киев» из кожи лезет, чтобы угодить народным избранникам, проживающим здесь. А им все не так, все не нравится.

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Парламентарии жалуются, что вынуждены питаться в столовой Верховной Рады.

Депутатские номера без излишеств, только самое необходимое при минимуме пространства. Но некоторые умудряются и его использовать по полной.

В это трудно поверить, однако у нардепов не хватает денег на питание в их же депутатском отеле.

Так, депутатский завтрак будет стоить минимум 200 гривень. Это самое простое меню: блины с сыром и со сметаной и чашка кофе. А обед обойдется вдвое дороже. Если сложить меню с самых дешевых первых блюд - мяса, гарнира и салата, то такой обед обойдется минимум 400 гривень.

А если решили еще пропустить по рюмке, то придется выложить кругленькую сумму. Бутылка популярного коньяка обойдется в депутатской гостинице почти в 11 тысяч. Это вдвое дороже, чем в обычных магазинах, а в закупке бутылка каньяка стоила отелю в 5 раз дешевле.