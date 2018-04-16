Джамала показала фото с мужем и сыном

15:57, 16 апреля 2018
Общество
1714
Джамала родила первенца / фото УНИАН

Снимки размещены в Instagram. На одном из снимков она позирует в голубом платье и ботинках, а на другом — запечатлена с мужем и сыном.

"Прогулка всей семьей", — написала певица.

Читайте такжеДве украинские певицы попали в официальный трейлер Евровидения-2018 (видео)

Как сообщал УНИАН, Джамала родила первенца. Малыш появился на свет во вторник, 27 марта/

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Джамала#роды