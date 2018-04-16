Джамала показала фото с мужем и сыном

Джамала поделилась фотографиями семейной прогулки.

Украинская певица Джамала выложила в соцсетях фотографии с мужем и сыном.

Снимки размещены в Instagram. На одном из снимков она позирует в голубом платье и ботинках, а на другом — запечатлена с мужем и сыном.

"Прогулка всей семьей", — написала певица.

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Как сообщал УНИАН, Джамала родила первенца. Малыш появился на свет во вторник, 27 марта/