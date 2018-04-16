"Голос країни": экс-Борис Апрель Зианджа покинула шоу после первого прямого эфира

11:14, 16 апреля 2018
Общество
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Зианджа попала в команду Потапа / фото instagram.com/goloskrainy_official

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Подопечная Потапа, девушка-трансгендер Зиаджа в прямом эфире "Голосу країни" исполнила песню Mama mia культовой шведской музыкальной группы ABBA в сопровождении хора из 12 вокалистов.

Артистка вышла на сцену в ярком образе в стиле 70-х годов, а также удивила новой короткой прической. По результатам зрительского голосования Зіанджа покинула проект.

Напомним, что возвращение экс-Бориса Апреля Зианджи вызвало настоящий фурор не только на сцене "Голосу країни", но и среди пользователей Сети. Дело в том, что после того, как несколько лет назад 

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Теги: #голос країни#экс-Борис Апрель Зианджа