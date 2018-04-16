"Голос країни": экс-Борис Апрель Зианджа покинула шоу после первого прямого эфира

Подопечная Потапа, девушка-трансгендер Зиаджа в прямом эфире "Голосу країни" исполнила песню Mama mia культовой шведской музыкальной группы ABBA в сопровождении хора из 12 вокалистов.

Сегодня на телеканале "1+1" состоялся первый прямой эфир "Голосу країни", в рамках которого звездные тренеры Сергей Бабкин, молодая мама Джамала, Потап и Тина Кароль вместе с украинцами определились с двумя из четырех полуфиналистами своих команд: одного выбрали зрители путем телефонного и SMS голосования, другого – звездные наставники.

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Подопечная Потапа, девушка-трансгендер Зиаджа в прямом эфире "Голосу країни" исполнила песню Mama mia культовой шведской музыкальной группы ABBA в сопровождении хора из 12 вокалистов.

Артистка вышла на сцену в ярком образе в стиле 70-х годов, а также удивила новой короткой прической. По результатам зрительского голосования Зіанджа покинула проект.

Напомним, что возвращение экс-Бориса Апреля Зианджи вызвало настоящий фурор не только на сцене "Голосу країни", но и среди пользователей Сети. Дело в том, что после того, как несколько лет назад