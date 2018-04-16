"Время строить мосты, а не границы": Монатик рассказал, как много россиян посещают его концерты в Киеве

10:29, 16 апреля 2018
Общество
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Монатик пока не планирует посещать Россию / eurovision.ua

В интервью изданию Meduza он заявил, что пока не планирует приезжать в РФ с концертами, однако вплотную сотрудничает с российскими коллегами.

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"К нам на "Vitamin D" (название сольного концерта певца) в Киев приехало очень много людей из России. И это круто. Люди хотят слушать музыку вживую, и музыка объединяет. Сегодня время строить мосты, а не границы", - сказал Монатик.

Как сообщал Униан-Таблоид, недавно тренер проекта "Голос. Дети" неожиданно упал со сцены во время концерта в Минске.

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Теги: #Монатик