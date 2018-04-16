"Время строить мосты, а не границы": Монатик рассказал, как много россиян посещают его концерты в Киеве

Монатик заявил, что пока не планирует приезжать в РФ с концертами, однако вплотную сотрудничает с российскими коллегами.

Известный украинский певец, композитор и танцор Дмитрий Монатик, выступающий под сценическим именем Monatik, выступил за налаживание отношений с Россией.

В интервью изданию Meduza он заявил, что пока не планирует приезжать в РФ с концертами, однако вплотную сотрудничает с российскими коллегами.

Читайте такжеYuna-2018: Монатик растрогал украинцев мощным музыкальным посланием (видео)

"К нам на "Vitamin D" (название сольного концерта певца) в Киев приехало очень много людей из России. И это круто. Люди хотят слушать музыку вживую, и музыка объединяет. Сегодня время строить мосты, а не границы", - сказал Монатик.

Как сообщал Униан-Таблоид, недавно тренер проекта "Голос. Дети" неожиданно упал со сцены во время концерта в Минске.