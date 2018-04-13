Пограничники не пустили в Украину российского рэпера Мота

Музыкант не прошел контроль в "Борисполе" из-за неоднократных поездок в Крым.

Госпогранслужба не пустила в Украину российского рэпера Мота (Матвея Мельникова).

Читайте такжеСчастливчик: после гастролей в Крыму российскому рэперу разрешили выступать в Киеве и Харькове

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян на странице в Facebook.

Музыкант не прошел контроль в "Борисполе" из-за неоднократных поездок в Крым.

"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретила ему въезд в Украину сроком на 3 года", - заявил Слободян.