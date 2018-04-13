Пограничники не пустили в Украину российского рэпера Мота
21:50, 13 апреля 2018Общество
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Музыкант не прошел контроль в "Борисполе" из-за неоднократных поездок в Крым.
ГПСУ запретила ему въезд в Украину сроком на 3 года / Мот
Госпогранслужба не пустила в Украину российского рэпера Мота (Матвея Мельникова).
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Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян на странице в Facebook.
Музыкант не прошел контроль в "Борисполе" из-за неоднократных поездок в Крым.
"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретила ему въезд в Украину сроком на 3 года", - заявил Слободян.
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