Новая часть "Мстителей" обогнала по предпродажам билетов семь предыдущих фильмов "Marvel"

Предпродажи билетов на новых "Мстителей" превысили успех семи предыдущих фильмов "Marvel" вместе взятых.

За две недели до выхода фильма "Мстители: Война бесконечности" студии "Marvel" предпродажи билетов уже бьют все рекорды.

Как сообщает Comicbook с сылкой на данные сайта по продаже билетов, в общей сложности предпродажи на последнюю часть "Мстителей" уже превысили предпродажи семи предыдущих выпущенных киностудией фильмов о супергероях вместе взятых.

Читайте такжеВсе звезды киновселенной Marvel собрались на одном фото"Война бесконечности" обогнала такие фильмы, как "Черная пантера", "Тор: Рагнарек", "Человек паук: Возвращение домой", "Стражи глактики 2", "Доктор Стрендж", "Капитан америка: Противостояние", "Человек-муравей". И это при том, что последние несколько фильмов "Marvel" стали "тяжеловесами" в вопросе кассовых сборов.

Согласно трейлеру, в новой части "Мстителей", помимо Железного человека и его команды, появятся герои всех вышеупомянутых фильмов.

Фильм выдет на большие экраны 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, трейлер "Войны безконечности" уже установил рекорд. За 24 часа после публикации он набрал 230 миллионов просмотров. Предыдущим рекордсменом был трейлер триллера «Оно» (197 млн просмотров в первые сутки).