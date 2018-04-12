Лобода похвасталась победой на очередной российской премии

Украинскую певицу Светлану Лободу признали самой популярной исполнительницей в России.

Украинская певица Светлана Лобода получила премию "Лучшая исполнительница" в российском рейтинге "Топ Хит", победив своих соперниц Ольгу Бузову и Ани Лорак.

Об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Премия "Топ Хит" объявила результаты за год. LOBODA - Самая популярная исполнительница на радио в 2017 году - 10 треков – 2 299 587 эфиров. LOBODA - Лучшая исполнительница по версии YouTube Russia в 2017 году (95 807 728 просмотров). LOBODA - "Твои глаза", самый ротируемый трек 2017 года (875 612 эфиров)", - похвасталась украинка.

Как сообщал УНИАН, популярная украинская певица Светлана Лобода, которая ждет рождение второй дочери, выложила на своей странице в социальной сети отрывок из нового российского фильма «Гоголь.Вий». Артистка исполнила песню для этой картины.