СМИ сообщили о масштабах разрушений медицинской инфраструктуры на Донбассе

Большая часть ущерба инфраструктуре здравоохранения была нанесена до февраля 2015 года. Больше всего пострадали медучреждения, расположенные вблизи самых тяжелых боев.

Уже пятый год длятся боевые действия на Донбассе, которые привели к одному из худших в мире гуманитарных кризисов.

Документально подтверждено, что на Донбассе в ходе войны больницы и медицинские учреждения были разрушены, поэтому люди лишены базовых медицинских услуг, что является повторением аналогичного, хотя и большего по масштабам, кризиса в Сирии, говорится в The Washington Post под названием "Война в Украине более разрушительная, чем вы думаете", передает Главред.

Атаки на больницы Донбасса замечает меньше наблюдателей, хотя с 2014 по 2016 год ВОЗ задокументировала 33 подобных нападения.

Издание составило список 247 зарегистрированных больниц и клиник на Донбассе и после исследования выявило, что треть всех медицинских объектов и учреждений была повреждена. То есть, 82 медицинских объекта - треть всех находящихся на Донбассе - сообщали об ущербе. Это гораздо больше той цифры, которую называла ВОЗ.

Издание также отмечает, что большая часть ущерба, нанесенного здравоохранению, произошла во время самых тяжелых боев, до февраля 2015 года. С тех пор ущерб ограничивается благодаря соглашениям о прекращении боевых действий. Больше всего пострадала инфраструктура здравоохранения, расположенная вблизи самых тяжелых боев. В частности, это медицинские учреждения в Донецке и его окрестностях; вдоль линии разграничения, где фронт стабилизировался после февраля 2015 года; и вокруг города Славянск, который был оккупирован боевиками, но позже отбит украинскими войсками. Вдоль побережья Азовского моря успехи российских войск и сепаратистов привели к скоплению нападений вблизи Мариуполя.

Некоторые медицинские пункты, возможно, были атакованы с применением вооружений с прямой наводкой и меньшей дальностью: таких как как танки, противотанковые ракеты или гранатометы. Изучив рассказы очевидцев, и следы от разрывов на фотографиях разрушенных объектов здравоохранения, издание делает вывод, что повреждения похожи на те, которые ожидались бы от обстрела артиллерийскими снарядами или ракетами. "Похоже, что больницы были скорее побочным ущербом, чем целями", - пишет издание.

Также газета отмечает, что когда военные цели используются для атак и обороны, трудно сделать вывод, какая сторона повредила окружающую гражданскую инфраструктуру. В заслуживающих доверия докладах задокументировано, что обе стороны размещали войска в больницах или вели стрельбу из больниц. Кроме этого, на Донбассе обе стороны в основном используют одно и то же оружие, что затрудняет вывод, какая из сторон атаковала медицинские учреждения.

"Предварительная экспертиза показывает, что они не были мишенью. Они, похоже, понесли побочный урон и пострадали от обеих сторон", - заключает издание.