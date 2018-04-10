Киев как на ладони: в столице открылась смотровая площадка на высоте птичьего полета (фото)

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В Киеве на верхушке монумента "Родина-мать" открыли смотровую площадку на высоте 91 м.

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Смотровая площадка "Экстрим" – аттракцион для любителей адреналина и драйва – открыта, говорится на сайте Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Отмечается, что подъем рассчитан только на совершеннолетних посетителей. Экскурсия длится около 15 минут и проходит в сопровождении инструктора.

Ранее директор Украинского института национальной памяти, один из авторов закона о декоммунизации Владимир Вятрович рассказал, что знаменитый памятник "Родина-мать" не будет полностью декоммунизирован, он останется на своем прежнем месте - на правом берегу реки Днепр в Киеве. С монумента срежут герб СССР, при этом щит останется на прежнем месте.