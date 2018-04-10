В Одессе в годовщину освобождения города от нацистов сожгли георгиевскую ленточку, "куликовцы" пели "Катюшу" (фото, видео)

Активисты сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил к памятнику Неизвестному матросу.

В Одессе, где сегодня отмечают День освобождения города от нацистов в годы Второй мировой войны, к вечеру ситуация начала накаляться.

К памятнику Неизвестному матросу, где утром мирно прошли официальные мероприятия, пришли активисты, передает "Страна".

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Их около 60 человек во главе с лидером Русланом Ганулом. Они сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил к памятнику Неизвестному матросу.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером более 50 человек, большая часть которых пенсионеры, пришли к Аллее Славы. Выстроившись в несколько рядов, они пошли по ней к монументу Неизвестному матросу. Руководил шествием известный в Одессе активный участник мероприятий на Куликовом поле Ибрагим Морис, который заблаговременно анонсировал «общий сбор» в парке Шевченко в социальных сетях.

На Аллею Славы также пришли несколько десятков представителей украинских патриотических организаций.

«Куликовцы» несли впереди большой плакат с красной надписью «Наши освободители», под которой фотография с большим количеством фотографий советских солдат.

Во время движения они пели советские песни: «Катюшу», «Вставай, страна огромная», «День победы» и т. д., а также периодически скандировали: «Одесса – город-герой!», «Слава городу-герою Одессе!», «Слава павшим!», «Спасибо деду – за победу!», «Мы не заткнемся перед властным гадом!».

Проукраинские активисты, в свою очередь, скандировали: «Слава Украине!», «Украина – превыше всего!».

Подойдя к вышеназванному монументу, участники акции возложили к его подножию цветы, Морис произнес речь и некоторые «куликовцы» начали читать стихи. В это время патриоты через усиливающую аппаратуру включили Гимн Украины, что вызвало недовольство среди оппонентов, некоторые из которых закрыли уши руками.

Покинули Аллею Славы «куликовцы» также организованно, распевая песни и выкрикивая речевки.

Между представителями обеих сторон возникала словесная перепалка. В столкновение конфликт не перешел – общественный порядок поддерживало очень много полицейских.

Среди участников обеих акций были полицейские в ярких жилетах – так называемые переговорщики, которые, обращаясь к представителям обеих сторон, предупреждали открытую агрессию.

Полицейские проводили «куликовцев» до остановки общественного транспорта, подождав, пока те не уедут из парка.

Как сообщал УНИАН, в Одессе стартовало международное велоралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» и туристический переход «100 километров за 24 часа», посвященные Дню освобождения города от нацистов в годы Второй мировой войны, который отмечается 10 апреля.