Назван самый высокооплачиваемый актер Украины

Критики отмечают, что звезда фильма "Поводырь" Станислав Боклан пришел на смену Богдану Ступке.

Звезда фильма "Поводырь" и сериала "Столетие Якова" Станислав Боклан на данный момент считается самым высокооплачиваемым украинским актером по версии продюсеров и кастинг-директоров.

Об этом сообщил театральный критик, художественный обозреватель Олег Вергелис, передает ZN.UA.

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"После Богдана Ступки у нашего кино действительно есть спрос на подобное лицо — мудрое, ироничное, философичное, харизматичное", - отмечает автор.

Кроме того, в список высокооплачиваемых отечественных актеров также входят Сергей Стрельников, Дмитрий Суржиков, Алексей Тритенко, Виталий Салий, Римма Зюбина, Ирма Витовская, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Ольга Сумская, Богдан Бенюк, Леся Жураковская, Владимир Горянский, Александр Кобзарь, Андрей Саминин, Валерия Ходос, Мила Сивацкая.

Как сообщал УНИАН, впервые за три года Джонни Депп не возглавил рейтинг самых переоцененных актеров от Forbes.